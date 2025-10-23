Milano 11:10
42.417 +0,49%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:10
9.560 +0,48%
Francoforte 11:10
24.071 -0,33%

Parigi: perdite consistenti per Dassault Systemes

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la società di software francese, che presenta un pessimo -14,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dassault Systemes, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Dassault Systemes è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
