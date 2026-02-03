Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di software francese
, in flessione del 2,59% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dassault Systemes
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Dassault Systemes
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,09. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)