Parigi: Dassault Systemes si muove verso il basso

Parigi: Dassault Systemes si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per la società di software francese, che tratta in perdita del 21,17% sui valori precedenti.

L'andamento di Dassault Systemes nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,38 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,25. Il peggioramento di Dassault Systemes è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,06.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
