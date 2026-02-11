Parigi: Dassault Systemes si muove verso il basso

società di software francese

Dassault Systemes

CAC40

Dassault Systemes

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 21,17% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,38 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,25. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)