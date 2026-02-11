Parigi: Dassault Systemes si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per la società di software francese
, che tratta in perdita del 21,17% sui valori precedenti.
L'andamento di Dassault Systemes
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,38 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,25. Il peggioramento di Dassault Systemes
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)