Male Dassault Systemes sul mercato azionario di Parigi

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di software francese
, che esibisce una perdita secca del 6,57% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Dassault Systemes
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Dassault Systemes
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)