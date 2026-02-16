Milano 17:29
Male Dassault Systemes sul mercato azionario di Parigi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di software francese, che esibisce una perdita secca del 6,57% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Dassault Systemes rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Dassault Systemes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,77.

