Parigi: scambi negativi per Renault

(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica francese, che passa di mano con un calo del 2,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renault rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di Renault mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 35,66 Euro. Rischio di discesa fino a 33,83 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 37,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
