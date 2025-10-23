Patrimonio culturale immateriale, Rete Faro: parte da qui la "rivoluzione" italiana

(Teleborsa) - Un patrimonio diffuso che testimonia la ricchezza e la diversità culturale dell'Italia e il ruolo centrale degli strumenti – come le Comunità Patrimoniali – nella sua valorizzazione, evidenziando la necessità di rafforzare azioni di tutela, trasmissione e promozione a livello locale e nazionale. È questo uno dei temi più importanti che saranno discussi a, in occasione del ventennale della firma della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro). La città ospiterà, infatti, dal 24 al 26 ottobree laL'iniziativa è organizzata dale dallain collaborazione con lae con ilnell'ambito del progetto PRIN PNRR M.A.C.IN.A.. L'evento si propone di riflettere su come questo dei saperi e delle memorie collettive, rendendo le comunità patrimoniali un motore di sviluppo sostenibile e innovazione sociale."Il patrimonio culturale immateriale – fatto di saperi, pratiche, tradizioni e memorie condivise – è una risorsa viva e in continua trasformazione. Esso rafforza l'identità delle comunità e contribuisce allo sviluppo culturale e sociale delle città", sottolineaPer tutelare e valorizzare queste espressioni,ha adottato nel 2003 laratificata dall'Italia nel 2007. La Convenzione definisce un quadro di azione per identificare, documentare, conservare, proteggere e promuovere il patrimonio immateriale, riconoscendone il ruolo strategico nella coesione sociale e nella trasmissione dei saperi tra le generazioni. A questa prospettiva si affianca lache pone al centro il diritto delle persone e delle comunità patrimoniali a partecipare attivamente alla vita culturale e alla valorizzazione del proprio patrimonio. Applicare i principi di Faro nelle politiche urbane significa mettere le persone al centro dei processi di rigenerazione culturale, promuovendo modelli di governance inclusivi e sostenibili. In questo contesto, il patrimonio immateriale diventa motore di innovazione, dialogo e sviluppo per le città contemporanee. L'UNESCO, ricorda Clemente, ha riconosciuto 17 elementi italiani nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale, tra cui proprio all'Aquila il rito della Perdonanza. Questo solenne rito, che si svolge ogni anno a fine agosto nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, permette ai fedeli di ricevere la remissione dei peccati e l'assoluzione dalla pena, riprendendo la prima indulgenza plenaria concessa da Papa Celestino V nel 1294.Le pratiche immateriali italiane sono però molto più numerose degli elementi ufficialmente riconosciuti dall'UNESCO. Feste popolari, saperi artigianali, rituali religiosi, danze, dialetti e conoscenze legate ai territori rappresentano un patrimonio diffuso che merita di essere studiato, documentato e valorizzato. "Il CNR-Istituto per le Tecnologie della Costruzione – conclude– è da anni impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale con un approccio transdisciplinare, come dimostrano il progetto di Action Research per la Valorizzazione del Molo San Vincenzo nel porto storico di Napoli e il più recente progetto PRIN PNRR M.A.C.IN.A., dedicato alla definizione di piattaforme digitali di gestione del costruito storico nelle aree interne".