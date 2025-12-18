Mimit, a Tombolini il titolo di Marchio Storico di Interesse Nazionale

(Teleborsa) - Ilpremia l'eccellenza sartoriale italiana: un riconoscimento che celebra il patrimonio del brand e inaugura la nuova era Zero Gravity Gold. Il ministero ha ufficialmente conferito, uno dei più prestigiosi riconoscimenti istituzionali dedicati ai brand che rappresentano e custodiscono l'eccellenza produttiva italiana.certifica il valore culturale, identitario e imprenditoriale di Tombolini, confermandone il ruolo di custode della grande tradizione sartoriale italiana. Il sigillo ufficiale permette di utilizzare il logo "Marchio Storico di Interesse Nazionale" per attività commerciali e promozionali, attestando autenticità, storicità e continuità produttiva. Il riconoscimento include anche la versione internazionale, Italian Historical Trademark, che consente di certificare l'eccellenza del brand anche sui mercati esteri.Perquesto traguardo rappresenta un momento storico: "una conferma autorevole – spiega l'azienda in una nota – di un percorso che da generazioni si fonda su savoir-faire artigianale, ingegno, precisione e cultura del dettaglio coltivata nel cuore delle Marche. Un'eredità viva che continua a evolversi, trasformando la memoria in stile contemporaneo".