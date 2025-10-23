Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per D'Amico

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo
, che lievita del 2,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di D'Amico
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di D'Amico
evidenzia un declino dei corsi verso area 4,216 Euro con prima area di resistenza vista a 4,318. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,164.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)