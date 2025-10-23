Milano 11:12
42.396 +0,44%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:12
9.556 +0,43%
Francoforte 11:12
24.036 -0,48%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per D'Amico

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo, che lievita del 2,35%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di D'Amico, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di D'Amico evidenzia un declino dei corsi verso area 4,216 Euro con prima area di resistenza vista a 4,318. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,164.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
