Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

principale complesso cantieristico al mondo

FTSE Italia Mid Cap

Fincantieri

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 23,59 Euro e supporto a 23,05. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 24,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)