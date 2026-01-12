Milano 11:58
Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

(Teleborsa) - Bene il principale complesso cantieristico al mondo, con un rialzo del 3,03%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fincantieri rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fincantieri rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,38 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
