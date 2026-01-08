Milano 14:10
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il principale complesso cantieristico al mondo, che tratta in utile del 2,85% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fincantieri evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fincantieri rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Fincantieri mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 20,19 Euro. Rischio di discesa fino a 19,49 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 20,89.

