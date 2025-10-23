Milano 17:29
Usa, vendita case esistenti settembre +1,5% su mese

(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a settembre 2025 un incremento dell'1,5% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il -0,2% riportato ad agosto.

Sono state vendute 4,06 milioni di abitazioni, in linea con le attese, rispetto ai 4,00 milioni di agosto. Su base annua, le vendite sono aumentate del 4,1%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
