Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 17.13
USA, Vendita case esistenti in gennaio
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
12 febbraio 2026 - 16.05
USA,
Vendita case esistenti in gennaio pari a 3,91 Mln unità
, in calo rispetto al precedente 4,27 Mln unità (la previsione era 4,16 Mln unità).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
