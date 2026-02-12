Milano 16:56
46.471 -0,09%
Nasdaq 16:56
24.965 -0,94%
Dow Jones 16:56
50.119 0,00%
Londra 16:56
10.456 -0,15%
Francoforte 16:56
25.014 +0,64%

USA, Vendita case esistenti in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendita case esistenti in gennaio
USA, Vendita case esistenti in gennaio pari a 3,91 Mln unità, in calo rispetto al precedente 4,27 Mln unità (la previsione era 4,16 Mln unità).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```