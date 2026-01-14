Usa, vendite case esistenti accelerano a dicembre a +5,1% su mese

(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense
. Le vendite di case esistenti
negli Stati Uniti hanno registrato a dicembre 2025 un incremento del 5,1% su base mensile, in accelerazione dal +0,7% di novembre (rivisto da +0,5%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari
(NAR).
Sono state vendute 4,35 milioni di abitazioni
rispetto ai 4,14 milioni di novembre e rispetto alle 4,21 milioni attese. Su base annua, le vendite sono calate dell'1,4%.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )