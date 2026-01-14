Milano 17:13
45.644 +0,26%
Nasdaq 17:13
25.340 -1,56%
Dow Jones 17:13
48.930 -0,53%
Londra 17:13
10.173 +0,35%
Francoforte 17:13
25.290 -0,52%

Usa, vendite case esistenti accelerano a dicembre a +5,1% su mese

Economia, Macroeconomia
Usa, vendite case esistenti accelerano a dicembre a +5,1% su mese
(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a dicembre 2025 un incremento del 5,1% su base mensile, in accelerazione dal +0,7% di novembre (rivisto da +0,5%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR).

Sono state vendute 4,35 milioni di abitazioni rispetto ai 4,14 milioni di novembre e rispetto alle 4,21 milioni attese. Su base annua, le vendite sono calate dell'1,4%.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
Condividi
```