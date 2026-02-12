Appuntamenti macroeconomici del 12 febbraio 2026

(Teleborsa) - Giovedì 12/02/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -22,3 Mld £; preced. -23,71 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso 1,5%; preced. 2,3%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 1,1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 231K unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,16 Mln unità; preced. 4,35 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 5,1%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -256 Mld piedi cubi; preced. -360 Mld piedi cubi)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))