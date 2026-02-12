Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 12 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Giovedì 12/02/2026
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -22,3 Mld £; preced. -23,71 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 1,5%; preced. 2,3%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 1,1%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 231K unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,16 Mln unità; preced. 4,35 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 5,1%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -256 Mld piedi cubi; preced. -360 Mld piedi cubi)


