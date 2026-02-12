USA, vendita case esistenti frenano a gennaio a -8,4% su mese

(Teleborsa) -. Le vendite dinegli Stati Uniti hanno registrato a gennaio 2026 un decremento dell'8,4% su base mensile, a fronte dell'incremento del 4,4% di dicembre (rivisto da +5,1%). È quanto comunicato dall'A(NAR).Sono state venduterispetto ai 4,27 milioni di dicembre (dato rivisto da 4,35 mln) e rispetto alle 4,16 milioni attese. Su base annua, le vendite sono calate del 4,4%.