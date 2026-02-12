Milano 16:38
USA, vendita case esistenti frenano a gennaio a -8,4% su mese

(Teleborsa) - Segnali negativi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a gennaio 2026 un decremento dell'8,4% su base mensile, a fronte dell'incremento del 4,4% di dicembre (rivisto da +5,1%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR).

Sono state vendute 3,91 milioni di abitazioni rispetto ai 4,27 milioni di dicembre (dato rivisto da 4,35 mln) e rispetto alle 4,16 milioni attese. Su base annua, le vendite sono calate del 4,4%.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
