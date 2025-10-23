Milano 17:35
Vendita case esistenti USA in settembre

Vendita case esistenti USA in settembre
USA, Vendita case esistenti in settembre pari a 4,06 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 4 Mln unità (in linea con le stime degli analisti).
