Milano
17:35
42.382
+0,41%
Nasdaq
18:06
25.060
+0,73%
Dow Jones
18:06
46.640
+0,11%
Londra
17:35
9.579
+0,67%
Francoforte
17:35
24.208
+0,23%
Giovedì 23 Ottobre 2025, ore 18.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Vendita case esistenti USA in settembre
Vendita case esistenti USA in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
23 ottobre 2025 - 16.05
USA,
Vendita case esistenti in settembre pari a 4,06 Mln unità
, in aumento rispetto al precedente 4 Mln unità (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
Vendita case esistenti USA (MoM) in settembre
Vendita case esistenti USA (MoM) in agosto
USA, Vendita case esistenti in agosto
Appuntamenti macroeconomici del 25 settembre 2025
Argomenti trattati
USA
(362)
Altre notizie
Usa, vendita case esistenti settembre +1,5% su mese
Appuntamenti macroeconomici del 23 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 24 settembre 2025
Vendita case in corso USA (MoM) in agosto
Vendita case nuove USA (MoM) in agosto
USA, Vendita case in corso in agosto
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto