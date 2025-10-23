Vola a Londra London Stock Exchange Group

società che gestisce la Borsa di Londra

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,16%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 93,94 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 90,54. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 97,34.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)