Volkswagen, colloqui in corso con fornitore di chip alternativo per sostituire Nexperia

(Teleborsa) - Volkswagen
corre ai ripari dopo l’interruzione della fornitura di semiconduttori da parte di Nexperia
. Il membro del consiglio di produzione del gruppo, Christian Vollmer
, ha dichiarato al quotidiano Handelsblatt che la casa automobilistica tedesca dispone già di un fornitore alternativo
in grado di compensare il blocco produttivo. Secondo quanto riportato dal giornale economico tedesco, i colloqui con il nuovo partner sono in corso da diverse settimane, anche se non è stato reso noto il nome dell’azienda.
La crisi è esplosa dopo che, lo scorso 13 ottobre, il governo olandese ha assunto il controllo di Nexperia, esercitando una forma di golden power
a seguito delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti
alla società madre cinese Wingtech
, inserita nella lista nera di Washington nel 2024 per motivi di sicurezza nazionale.
A seguito del provvedimento, Wingtech ha interrotto la fornitura dei semiconduttori
, mettendo a rischio la produzione di diversi impianti Volkswagen, incluso lo stabilimento principale di Wolfsburg
.