BMW in trattativa con Commissione Ue per esenzione dazi su Mini prodotte in Cina

(Teleborsa) - BMW è in trattative con la Commissione europea per un possibile modello di prezzo minimo che potrebbe sostituire i dazi Ue sulle Mini elettriche prodotte in Cina. Lo ha riferito il quotidiano economico tedesco Handelsblatt.

La casa automobilistica di Monaco di Baviera non è la prima a muoversi in questa direzione. Un altro colosso tedesco, Volkswagen, dopo mesi di confronti, ha recentemente raggiunto con Bruxelles un accordo in base al quale il marchio Seat/Cupra ha ottenuto un’esenzione tariffaria per il Suv coupé Tavascan completamente elettrico.

Altri accordi simili potrebbero seguire, considerato che l'Ue aveva imposto dazi sui veicoli elettrici prodotti in Cina alla fine di ottobre 2024 e poco più di un mese fa, il 12 gennaio 2026, ha stabilito le condizioni in base alle quali i produttori di veicoli elettrici con sede in Cina ?possono sostituire i dazi dell’UE con l’impegno di vendere a prezzi minimi, tenendo conto degli investimenti cinesi nei veicoli elettrici nell’Unione.





