BMW in trattativa con Commissione Ue per esenzione dazi su Mini prodotte in Cina

BMW

Volkswagen

(Teleborsa) -è in trattative con laper un possibile modello di prezzo minimo che potrebbeprodotte in. Lo ha riferito il quotidiano economico tedesco Handelsblatt.La casa automobilistica di Monaco di Baviera non è la prima a muoversi in questa direzione. Un altro colosso tedesco,, dopo mesi di confronti, ha recentemente raggiunto con Bruxelles un accordo in base al quale ilper il Suv coupé Tavascan completamente elettrico.Altri accordi simili potrebbero seguire, considerato che l'Ue aveva impostoalla fine die poco più di un mese fa, il 12 gennaio 2026, ha stabilito le condizioni in base alle quali i produttori di veicoli elettrici con sede in Cina ?possonocon l’impegno di, tenendo conto deglinei veicoli elettrici nell’Unione.