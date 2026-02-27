Volkswagen, offerte da 8 miliardi di euro per la divisione motori Everllence

(Teleborsa) - Volkswagen
ha ricevuto offerte preliminari
che valutano la sua divisione di motori diesel Everllence
circa 8 miliardi di euro
(9,4 miliardi di dollari), debito incluso. La cifra, secondo quanto riferito da Bloomberg, supera le precedenti stime degli analisti di Deutsche Bank, che a dicembre avevano ipotizzato una valutazione compresa tra i 5 e i 7 miliardi di euro.
Tra i soggetti che hanno presentato un'offerta per l'unità — che produce motori marini e pompe di calore — figurano grandi società di private equity
come Brookfield
, CVC
e Blackstone
. Secondo le fonti, questi investitori sono attratti da attività industriali ad alta qualità che difficilmente subiranno interruzioni a causa dell'intelligenza artificiale
. Al processo parteciperebbero anche i fondi EQT
, Bain
e Advent
, oltre al produttore giapponese di motori diesel Yanmar
.
L'operazione si preannuncia come uno dei maggiori carve-out
europei dell'anno, confermando la tendenza delle grandi multinazionali a snellire i propri portafogli. Volkswagen ha richiesto le offerte a metà febbraio e ha recentemente notificato ad alcuni partecipanti il passaggio alla seconda fase; le offerte vincolanti
sono attese entro le prossime sei settimane.
La vendita di Everllence, società precedentemente nota come MAN Energy Solutions, permetterebbe al colosso tedesco di concentrarsi sulle operazioni automobilistiche principali
, in una fase delicata segnata da dazi elevati, concorrenza cinese e transizione verso l'elettrico. Anche Porsche SE
, il principale azionista di Volkswagen, starebbe valutando un investimento nella divisione.
Secondo Bloomberg, il piano di Volkswagen non prevede un'uscita totale: il gruppo punta a mantenere una quota
compresa tra il 30% e il 40%, con l'obiettivo di assicurarsi il partner giusto per guidare la crescita futura dell'azienda.