Volkswagen, offerte da 8 miliardi di euro per la divisione motori Everllence

(Teleborsa) -ha ricevutoche valutano la sua divisione di motori dieselcirca(9,4 miliardi di dollari), debito incluso. La cifra, secondo quanto riferito da Bloomberg, supera le precedenti stime degli analisti di Deutsche Bank, che a dicembre avevano ipotizzato una valutazione compresa tra i 5 e i 7 miliardi di euro.Tra i soggetti che hanno presentato un'offerta per l'unità — che produce motori marini e pompe di calore — figurano grandi società dicome. Secondo le fonti, questi investitori sono attratti da attività industriali ad alta qualità che difficilmente subiranno interruzioni a causa dell'. Al processo parteciperebbero anche i fondi, oltre al produttore giapponese di motori dieselL'operazione si preannuncia come uno dei maggiorieuropei dell'anno, confermando la tendenza delle grandi multinazionali a snellire i propri portafogli. Volkswagen ha richiesto le offerte a metà febbraio e ha recentemente notificato ad alcuni partecipanti il passaggio alla seconda fase; lesono attese entro le prossime sei settimane.La vendita di Everllence, società precedentemente nota come MAN Energy Solutions, permetterebbe al colosso tedesco di concentrarsi sulle, in una fase delicata segnata da dazi elevati, concorrenza cinese e transizione verso l'elettrico. Anche, il principale azionista di Volkswagen, starebbe valutando un investimento nella divisione.Secondo Bloomberg, il piano di Volkswagen non prevede un'uscita totale: ilcompresa tra il 30% e il 40%, con l'obiettivo di assicurarsi il partner giusto per guidare la crescita futura dell'azienda.