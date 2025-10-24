Milano 10:01
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Utilities

Cede alle vendite l'indice Utilities dell'Area Euro, che retrocede a 480,89 punti.
