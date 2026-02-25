Milano 16:25
46.959 +0,66%
Nasdaq 16:25
25.265 +1,15%
Dow Jones 16:25
49.267 +0,19%
Londra 16:25
10.765 +0,79%
Francoforte 16:25
25.132 +0,58%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro guadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 575,97 punti.
Condividi
```