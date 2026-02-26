Milano 10:20
47.167 -0,01%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:20
10.816 +0,09%
Francoforte 10:19
25.146 -0,12%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro continua la giornata in aumento dello 0,98%.
Condividi
```