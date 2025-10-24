Milano 10:02
42.341 -0,10%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:02
9.586 +0,08%
Francoforte 10:01
24.187 -0,09%

Francoforte: andamento rialzista per Hensoldt

(Teleborsa) - Scambia in profit Hensoldt, che lievita del 2,43%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Hensoldt subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di medio periodo di Hensoldt ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 100,1 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 102,1, mentre il primo supporto è stimato a 98,07.

