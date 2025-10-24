Milano 13:07
Francoforte: giornata depressa per Vonovia
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia immobiliare residenziale tedesca, con una flessione dell'1,81%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Vonovia rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Vonovia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,57 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 26,96. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,75.

