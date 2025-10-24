Francoforte: giornata depressa per Vonovia

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia immobiliare residenziale tedesca
, con una flessione dell'1,81%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Vonovia
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Vonovia
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,57 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 26,96. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)