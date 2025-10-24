Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 20:47
25.382 +1,13%
Dow Jones 20:47
47.258 +1,12%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: in rally Charles River Laboratories International

Rialzo per Charles River Laboratories International, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,01%.
