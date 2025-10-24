Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:28
25.388 +1,16%
Dow Jones 18:28
47.265 +1,13%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: mette il turbo First Solar

Migliori e peggiori
New York: mette il turbo First Solar
(Teleborsa) - Brilla il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che passa di mano con un aumento del 4,10%.

L'andamento di First Solar nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di First Solar moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 243,6 USD e supporto a 233,6. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 253,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
