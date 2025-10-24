New York: mette il turbo First Solar

produttore statunitense di pannelli fotovoltaici

(Teleborsa) - Brilla il, che passa di mano con un aumento del 4,10%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 243,6 USD e supporto a 233,6. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 253,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)