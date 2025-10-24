New York: preme sull'acceleratore American Airlines

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la più grande compagnia area negli Stati Uniti
, che tratta in rialzo del 5,06%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a American Airlines
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di American Airlines
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,67 USD, mentre il primo supporto è stimato a 13,03. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)