New York: preme sull'acceleratore American Airlines

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la più grande compagnia area negli Stati Uniti, che tratta in rialzo del 5,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a American Airlines rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di American Airlines è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,67 USD, mentre il primo supporto è stimato a 13,03. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,3.

