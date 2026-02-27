Milano 17:40
New York: American Airlines in forte discesa

(Teleborsa) - In forte ribasso la più grande compagnia area negli Stati Uniti, che mostra un -6,21%.

La tendenza ad una settimana di American Airlines è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 12,9 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 13,34. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 13,78.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
