New York: su di giri Seagate Technology

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che tratta in rialzo del 5,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Seagate Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nella produzione di driver per hard-disk
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Seagate Technology
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 243,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 233,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 253,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)