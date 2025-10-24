Milano 10:04
42.321 -0,14%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:04
9.583 +0,05%
Francoforte 10:03
24.172 -0,15%

Parigi: balza in avanti Capgemini

Migliori e peggiori
Parigi: balza in avanti Capgemini
(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella fornitura di servizi IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Capgemini rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Capgemini è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 129,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 128,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 131,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```