Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:52
24.683 -0,20%
Dow Jones 17:52
49.553 +0,10%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini
(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella fornitura di servizi IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.

Lo scenario su base settimanale di Capgemini rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Capgemini, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 102,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 104,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 101,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```