Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
Lo scenario su base settimanale di Capgemini
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Capgemini
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 102,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 104,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 101,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)