Milano 16:45
46.319 +0,68%
Nasdaq 16:45
25.398 -1,32%
Dow Jones 16:45
49.391 -0,03%
Londra 16:45
10.291 -0,49%
Francoforte 16:45
24.742 -0,23%

Parigi: prevalgono le vendite su Capgemini

Pressione sulla società attiva nella fornitura di servizi IT, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,03%.
