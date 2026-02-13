Milano
14:16
45.302
-1,99%
Nasdaq
12-feb
24.688
0,00%
Dow Jones
12-feb
49.452
-1,34%
Londra
14:16
10.382
-0,20%
Francoforte
14:16
24.837
-0,06%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 14.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ In evidenza Capgemini sul listino di Parigi
In evidenza Capgemini sul listino di Parigi
Migliori e peggiori
,
In breve
13 febbraio 2026 - 13.00
Brilla la
società attiva nella fornitura di servizi IT
, che passa di mano con un aumento del 5,12%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: in calo Capgemini
Parigi: rosso per Capgemini
Parigi: performance negativa per Capgemini
Parigi: si concentrano le vendite su Capgemini
Argomenti trattati
Capgemini
(12)
Titoli e Indici
Capgemini
+4,27%
Altre notizie
Parigi: prevalgono le vendite su Capgemini
Parigi: scambi in positivo per Capgemini
Parigi: scambi negativi per Capgemini
Parigi: movimento negativo per Capgemini
Parigi: in calo Capgemini
Parigi: movimento negativo per Capgemini
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto