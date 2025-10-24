Milano 10:08
42.322 -0,14%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:08
9.581 +0,03%
Francoforte 10:07
24.168 -0,16%

Spagna, Prezzi produzione (YoY) in settembre

Spagna, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +0,3%, in aumento rispetto al precedente -1,5%.
