Milano
9:27
46.664
-0,30%
Nasdaq
10-feb
25.128
0,00%
Dow Jones
10-feb
50.188
+0,10%
Londra
9:27
10.376
+0,21%
Francoforte
9:27
24.897
-0,36%
Mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 09.44
Home Page
/
Notizie
/ Cina, Prezzi produzione (YoY) in gennaio
Cina, Prezzi produzione (YoY) in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
11 febbraio 2026 - 08.30
Cina,
Prezzi produzione in gennaio su base annuale (YoY) -1,4%
, in aumento rispetto al precedente -1,9% (la previsione era -1,5%).
(Foto: Natálie Šteyerová)
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
