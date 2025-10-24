Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:30
25.387 +1,16%
Dow Jones 18:30
47.274 +1,15%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Vola a New York Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Seagate Technology
Prepotente rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra una salita bruciante del 5,87% sui valori precedenti.
Condividi
```