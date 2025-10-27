Milano 16:28
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre

Giornata fiacca per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,53%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 58,64. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 62,99. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 67,33.


