Milano 16:30
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:30
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:30
47.441 +0,50%
Londra 16:30
9.649 +0,04%
Francoforte 16:30
24.258 +0,07%

Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,13% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 42.965,24 punti

Risultato positivo dell'1,13% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 42.965,24 punti.
