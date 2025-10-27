Milano
16:30
42.937
+1,06%
Nasdaq
16:30
25.752
+1,55%
Dow Jones
16:30
47.441
+0,50%
Londra
16:30
9.649
+0,04%
Francoforte
16:30
24.258
+0,07%
Lunedì 27 Ottobre 2025, ore 16.46
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,02%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,02%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.427,16 punti
In breve
,
Finanza
27 ottobre 2025 - 05.20
Hong Kong lievita dell'1,02% e archivia la seduta a 26.427,16 punti.
