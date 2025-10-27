Milano
16:34
42.927
+1,04%
Nasdaq
16:34
25.757
+1,57%
Dow Jones
16:34
47.458
+0,53%
Londra
16:34
9.643
-0,02%
Francoforte
16:34
24.255
+0,06%
Lunedì 27 Ottobre 2025, ore 16.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: brillante l'andamento di Gerresheimer
Francoforte: brillante l'andamento di Gerresheimer
Migliori e peggiori
,
In breve
27 ottobre 2025 - 13.00
Avanza la
società di packaging
, che guadagna bene, con una variazione del 2,96%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer
Francoforte: vendite diffuse su Gerresheimer
Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer
Male Gerresheimer sul mercato azionario di Francoforte
Titoli e Indici
Gerresheimer
+1,72%
Altre notizie
Francoforte: brusca correzione per Gerresheimer
Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer
Francoforte: brillante l'andamento di Gerresheimer
Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer
Si muove in ribasso Gerresheimer a Francoforte
Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto