Milano 13:34
46.662 +0,32%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:34
10.482 +0,10%
Francoforte 13:34
25.191 +1,35%

Francoforte: allunga il passo Gerresheimer

Protagonista la società di packaging, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,07%.
