Francoforte: in calo MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori aeronautici, che tratta con una perdita dell'1,85%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che MTU Aero Engines mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,95%, rispetto a +1,62% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Allo stato attuale lo scenario di breve di MTU Aero Engines rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 387,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 378,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 397,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
