Francoforte: in calo MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori aeronautici
, che tratta con una perdita dell'1,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che MTU Aero Engines
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,95%, rispetto a +1,62% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di MTU Aero Engines
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 387,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 378,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 397,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)