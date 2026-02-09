Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:02
25.314 +0,95%
Dow Jones 18:02
50.151 +0,07%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Francoforte: in calo Infineon

Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un decremento dell'1,93%.
