Milano
17:35
46.823
+2,06%
Nasdaq
18:02
25.314
+0,95%
Dow Jones
18:02
50.151
+0,07%
Londra
17:35
10.386
+0,16%
Francoforte
17:35
25.015
+1,19%
Lunedì 9 Febbraio 2026, ore 18.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: calo per Fresenius Medical Care
Francoforte: calo per Fresenius Medical Care
Migliori e peggiori
,
In breve
09 febbraio 2026 - 09.50
Rosso per la
compagnia attiva nel settore farmaceutico
, che sta segnando un calo dell'1,97%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Fresenius Medical Care
Francoforte: violenta contrazione per Fresenius Medical Care
Francoforte: performance negativa per Fresenius Medical Care
Francoforte: scambi negativi per Fresenius Medical Care
Titoli e Indici
Fresenius Medical Care
-2,56%
Altre notizie
Francoforte: andamento rialzista per Fresenius Medical Care
Francoforte: calo per Fresenius Medical Care
Francoforte: seduta difficile per Fresenius Medical Care
Francoforte: movimento negativo per Fresenius Medical Care
Francoforte: andamento rialzista per Fresenius Medical Care
Francoforte: positiva la giornata per Fresenius Medical Care
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto