Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:02
25.314 +0,95%
Dow Jones 18:02
50.151 +0,07%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Francoforte: calo per Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori, In breve
Rosso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che sta segnando un calo dell'1,97%.
