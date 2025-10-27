Milano 16:35
42.941 +1,07%
Nasdaq 16:35
25.754 +1,56%
Dow Jones 16:35
47.465 +0,55%
Londra 16:35
9.646 0,00%
Francoforte 16:35
24.265 +0,10%

Francoforte: performance negativa per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: performance negativa per MTU Aero Engines
Ribasso composto e controllato per il produttore di motori aeronautici, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
Condividi
```