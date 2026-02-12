Milano
10:09
46.885
+0,81%
Nasdaq
11-feb
25.201
+0,29%
Dow Jones
11-feb
50.121
-0,13%
Londra
10:09
10.524
+0,49%
Francoforte
10:09
25.156
+1,21%
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 10.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: peggiora Mercedes-Benz
Francoforte: peggiora Mercedes-Benz
Migliori e peggiori
,
In breve
12 febbraio 2026 - 09.50
Retrocede molto il
produttore della Mercedes
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,54%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Mercedes-Benz
Francoforte: movimento negativo per Mercedes-Benz
Francoforte: andamento sostenuto per Mercedes-Benz
Francoforte: movimento negativo per Mercedes-Benz
Titoli e Indici
Mercedes-Benz
-2,69%
Altre notizie
Francoforte: i venditori si accaniscono su Mercedes-Benz
Francoforte: calo per Mercedes-Benz
Francoforte: rosso per Mercedes-Benz
Francoforte: balza in avanti Mercedes-Benz
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Mercedes-Benz
Francoforte: brillante l'andamento di Mercedes-Benz
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto