New York: scambi in forte rialzo per MercadoLibre

(Teleborsa) - Ottima performance per il mercato online leader in America Latina
, che scambia in rialzo del 5,69%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che MercadoLibre
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,79%, rispetto a +3,82% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2.234,7 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2.318,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2.402,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)