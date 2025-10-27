Milano 27-ott
42.912 +1,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 +0,09%
Francoforte 27-ott
24.309 +0,28%

Migliori e peggiori
New York: scambi in forte rialzo per MercadoLibre
(Teleborsa) - Ottima performance per il mercato online leader in America Latina, che scambia in rialzo del 5,69%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che MercadoLibre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,79%, rispetto a +3,82% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2.234,7 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2.318,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2.402,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
