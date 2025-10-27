Milano 16:40
42.919 +1,02%
Nasdaq 16:40
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:40
47.465 +0,55%
Londra 16:40
9.641 -0,05%
Francoforte 16:40
24.256 +0,07%

New York: Super Micro Computer in rally

Rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,73%.
